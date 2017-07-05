В ходе машинного мониторинга социальных сетей программным комплексом «Демон Лапласа» эксперты обнаружили более 500 сообществ, так или иначе связанных с идеологией суицида. По оценкам специалистов, приблизительное количество подписчиков «групп смерти» сегодня составляет более 500 тыс. человек. Например, в социальной сети «ВКонтакте» существуют и паблики численностью в 50000 подписчиков и совсем маленькие — до 50 человек — группы, которые зачастую создаются несовершеннолетними для своих же ровесников. В этих группах вновь популяризируется тема самоубийства, описываются способы сведения счетов с жизнью и выдаются приглашения вступить в игру.

По словам директора Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова, подростки, ставшие подписчиками новых «групп смерти», пытаются перещеголять друг друга даже в содержании статусов «ВКонтакте».

— Например, у одной девушки из Сургута было написано такое: «Твоим родителям нравится представлять тебя мертвым», — рассказал Евгений Венедиктов. — Для предотвращения распространения этого контента ужесточения наказания не достаточно. Важно начать просветительскую работу в группах риска, иначе так называемая палочная система подарит нам вереницу новых уголовных дел, ведь незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение.

После недавнего всплеска активности «групп смерти», о котором «Известия» писали ранее, был принят ряд важных поправок в УК РФ, ужесточающих наказание за доведение несовершеннолетних до самоубийства.

Несмотря на это, наследники «синих китов» продолжают появляться быстрее, чем их блокирует регулятор. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, с начала 2017 года в России было заблокировано 16000 «групп смерти». Но, как сообщил «Известиям» Евгений Венедиктов, сегодня продолжают свою деятельность еще 500 групп запрещенной тематики. В мае 2017 года программа «Демон Лапласа» зафиксировала только в социальной сети «ВКонтакте» 1500 упоминаний в день кодовой фразы «хочу в игру», которая дает куратору понять, что ребенок готов включиться в смертельный квест. В июне число публикаций, содержащих указанные слова, выросло втрое, достигнув цифры 5000. Статистика поискового запроса «способ самоубийства» также выросла втрое и продолжает расти.

— «ВКонтакте» на регулярной основе блокирует сообщества, посвященные описанию способов суицида или оправданию этой темы, — сообщил «Известиям» официальный представитель «ВКонтакте» Евгений Красников. — Мы боремся с этим явлением как своими силами, регулярно проводя мониторинг сайта, так и реагируя на сигналы пользователей и регулятора — Роскомнадзора. Такие сообщества блокируются навсегда и без права обжалования. Кроме того, в мониторинге социальной сети с целью выявления и ограничения доступа к профилям и сообществам, оказывающим негативное и опасное влияние на детей и подростков, участвуют специалисты фонда психологической помощи «Твоя Территория». Психологи помогают оперативно оказывать поддержку подросткам, находящимся в критической психологической ситуации.

Представитель «ВКонтакте» подчеркнул, что списки ссылок на сообщества со спорным контентом, собранные общественными организациями и активистами, принимаются по адресу press@vk.com. Сообщения будут проанализированы специалистами, и по каждому из них будет принято соответствующее решение, заверил Евгений Красников.

Специалисты объясняют подобную активность двумя факторами: популярностью в молодежной среде субкультуры, связанной с «синими китами», и работой «ботов», оплачиваемой заинтересованным кругом лиц, зачастую находящихся за пределами Российской Федерации.

— Многие названия групп кричащие. Они как бы сами за себя говорят — «я брошен, мне не хватает внимания, посмотрите на меня, я не такой как все», — рассказал «Известиям» доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт и психиатр Михаил Барышев. — В ленте таких сообществ можно увидеть поток ужасающего контента — от фотографий со сценами самоубийств и депрессивной музыки до пропаганды наркотиков и сообщений о поисках куратора. «Синий кит», «Антидельфин» и «4:20» — все эти атрибуты живы. Вместе с тем, ужесточение законодательства заставляет активистов и кураторов принимать меры конспирации. Например, названия групп теперь обезличены.

По словам Михаила Барышева, искать такие сообщества стало трудно даже программам, работающим на основе искусственного интеллекта.

— Мы отслеживаем активность в мутирующих «группах смерти». Автоматизируем поиск, разбираемся в контенте. Теперь главный мотив «пабликов смерти» — секс и кровь, сшитые воедино, — пояснил Евгений Венедиктов. — Причем секс, судя по размещаемым участниками сообществ фотографиям, с несовершеннолетними девочками. Здесь у нас уже появляются совсем страшные догадки, что в таких пабликах делают 50% взрослых подписчиков. Данные регулярно передаются в полицию, но игра почему то не умирает.

По мнению эксперта, решением проблемы может стать комплексный подход, который будет включать в себя разъяснительную работу об ответственности за популяризацию суицидального контента, а также системы автоматизированного контроля и распознавания подобных материалов с возможностью моментальной чистки сети.