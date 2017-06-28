Зигмар Габриэль заявил, что президент Сирии Башар Асад ранее высказывал желание содействовать расследованию атак с использованием химического оружия в стране. Об этом глава МИД ФРГ заявил на российско-германской конференции в Краснодаре.

«Он в прошлом часто показывал, что готов таким образом поступать. Однозначно, что мы его не считаем лицом, которое нам надо защищать», — сказал глава ведомства.

При этом Габриэль отметил, что считает преследование сирийского президента неправильным.

Министр уточнил, что Германия поддерживает предложение России организовать международное расследование проведенной атаки с использованием химического оружия в городе Хан-Шейхун, несмотря на то что взгляды стран на действия президента Сирии расходятся.

Ранее сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате применения химоружия в Хан-Шейхуне, обвинив в этом правительственные войска. Последние свою причастность отвергают, перекладывая ответственность на боевиков. Сирийские власти подчеркивают, что никогда не использовали химическое оружие, а весь имеющийся запас вывезен под контролем Организации по запрещению химического оружия.