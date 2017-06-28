Террористы, связанные с «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ) взяли в плен сотрудников миссии ООН в Ливии, передает телеканал Sky News Arabia.

Как сообщается, инцидент произошел в городе Эз-Завия недалеко от Триполи. Члены миссии ООН направлялись в Тунис, и по дороге были захвачены в плен вооруженными формированиями.

«В обмен на их освобождение похитители намерены требовать свободы для нескольких своих соратников, задержанных в столице», - сообщил ливийский телеканал «218».

Также уточняется, что все взятые в заложники члены Миссии не пострадали. Боевики ждут ответа на выдвинутое ими требование.

В Ливии в последние годы сохраняется нестабильная обстановка в связи с деятельностью радикальных исламистов, связанных с террористическими группировками «Аль-Каида» и «Исламское государство» (организации запрещены в РФ).