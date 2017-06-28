14-я конференция городов-партнеров России и Германии, которая продлится до 30 июня, открылась в Краснодаре. Столица Кубани встретила более 500 российских и немецких бизнесменов, руководителей различных городов, муниципальных образований, культурных деятелей и политиков. Главными гостями форума стали министр иностранных дел России Сергей Лавров и его немецкий коллега Зигмар Габриэль. Помимо почетной миссии дать старт «перекрестным» годам регионально-муниципальных партнерств между Россией и Германией, шефы российской и немецкой дипломатии не упустили возможность провести переговоры по самым острым международным проблемам и оценить состояние отношений между Москвой и Берлином.

Прилетевшие на конференцию участники спешили скорее спрятаться от палящего краснодарского солнца в здании городской филармонии, которое на три дня стало площадкой российско-германского сотрудничества. Многочисленные представители немецких земель — бургомистры, бизнесмены, общественные деятели — весьма охотно общались с российскими журналистами. Почти все они в один голос говорили, что пора прекращать «враждовать с Россией», санкции вредят обеим сторонам, а залог счастливого будущего для российского и немецкого народов — стабильные и дружеские отношения между Москвой и Берлином.

Петер Франке, председатель Федерального союза немецких обществ «Запад–Восток», выступая на открытии конференции, под аплодисменты зала вспомнил и о Крыме. Обмолвившись, что «по-хорошему» визы между Россией и Германией надо либо смягчать, либо отменять совсем, что в нынешней ситуации невозможно, он напомнил, что тысячи российских граждан из Крыма вообще не могут попасть в шенгенскую зону. По его словам, это ненормальная ситуация, которую надо менять.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый бургомистр Карлсруэ, города — побратима Краснодара, Вольфрам Йегер, конференция, на которую приехали два высокопоставленных дипломата, должна продвинуть Россию и Германию в направлении «сотрудничества и укрепления доверия».

— Надо проводить как можно больше подобных конференций, чтобы мы могли обмениваться мнениями и опытом с русскими друзьями. В сложные времена региональная дружба приобретает дополнительное важное значение, как залог сотрудничества и доверия между нашими народами. Уверен, что наши отношения в итоге ждет лучшее будущее, — заявил «Известиям» бургомистр.

О доверии и необходимости укреплять сотрудничество при помощи регионов говорили на открытии и Сергей Лавров, и Зигмар Габриэль. Министры признали, что, в каком бы состоянии ни находились отношения между столицами, регионы должны продолжать двигать российско-немецкое сотрудничество вперед. По словам российского министра, тесное региональное общение, свободное от колебаний политической конъюнктуры, помогает не допустить отчуждения российского и немецкого народов в непростой ситуации между государствами. А Зигмар Габриэль, в свою очередь, напомнил: после того, «что немцы творили в вашей стране, русские вновь и вновь шли нам навстречу, протягивая нам руку». Такие «особые отношения», заверил немецкий министр, необходимо ценить и развивать.

Сергей Лавров со своим немецким коллегой обсудили, как обстоят дела с Минскими соглашениями, насколько далеко продвинулся мирный процесс в Сирии, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом, перспективы российско-германских отношений и подготовку к саммиту G20 в Гамбурге 7–8 июля.

Глава МИДа рассказал, что основное внимание на переговорах с коллегой будет уделено выходу из кризиса на Украине, войне в Сирии и Ливии, а также как «взаимополезно для всего мирового сообщества сложить наши усилия в борьбе с терроризмом».

Зигмар Габриэль, в свою очередь, заверил журналистов, что Берлин настроен на рост доверия между Западом и Россией. А все перечисленные Сергеем Лавровым темы переговоров должны обсуждаться, «поскольку войны приводят к страданиям людей».

— Я убежден, что мы можем урегулировать эти конфликты. Надо воспользоваться потенциалом, который мы не используем на полную, между Россией и Западом, Россией и Германией. Сегодня в Краснодаре и завтра в Москве мы обменяемся мнениями. И, кстати, конференция — яркий пример российско-немецкого сотрудничества, — заявил немецкий министр.

По словам Зигмара Габриэля, необходимо искать пути навстречу, и чтобы это произошло — необходимо спорить и слушать позиции друг друга.

Участники конференции еще два дня будут продолжать обсуждение российско-немецкого регионального сотрудничества, а ее главные гости сегодня вечером будут пытаться найти контакт по глобальным мировым проблемам. Хотя и Сергей Лавров, и Зигмар Габриэль дали понять, что Москва и Берлин по-прежнему смотрят на большинство международных политических вопросов с разных полюсов, отношения России и Германии отличает одна важная особенность — желание слушать и искать компромиссы.

Недаром российский министр, отвечая на вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге на G20, отметил: сейчас в отношениях с США важны даже не отдельные договоренности по Украине или Сирии, а в целом нормализация этих отношений, потому что нынешнее их состояние не помогает решать мировые проблемы.