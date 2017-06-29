История в датах: 29 июня
29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Дата праздника была выбрана потому, что 29 июня 1941 года вышла директива Совнаркома СССР о создании партизанских отрядов на занятых врагом территориях. На фото: партизаны одного из отрядов, действовавшего в северо-западных районах СССР, слушают по радио очередное сообщение Совинформбюро
29 июня 1973 года была запущена Кольская АЭС, которая стала первой в мире атомной электростанцией, расположенной за Северным полярным кругом. На фото: дежурные инженеры-дозиметристы на Кольской атомной электростанции в 1974 году
29 июня 1911 года на воду был спущен первый русский линкор «Севастополь». Этот корабль нового типа отличался более мощным вооружением, а идея его создания появилась после поражения в Русско-японской войне 1903–1905 годов
29 июня 1900 года во французском Лионе родился Антуан де Сент-Экзюпери — профессиональный летчик и известный писатель, самым знаменитым произведением которого стала повесть «Маленький принц». На фото: Антуан де Сент-Экзюпери, воевавший во время Второй мировой войны, во время полета в 1944 году
29 июня 1957 года родился президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов