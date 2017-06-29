29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Дата праздника была выбрана потому, что 29 июня 1941 года вышла директива Совнаркома СССР о создании партизанских отрядов на занятых врагом территориях. На фото: партизаны одного из отрядов, действовавшего в северо-западных районах СССР, слушают по радио очередное сообщение Совинформбюро