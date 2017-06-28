Бронзовый барельеф маршалу Советского Союза Георгию Жукову демонтирован со стены дома в Харькове.

Об этом заявил ответственный секретарь городской комиссии по топонимике и охране историко-культурной среды при Харьковском горсовете Алексей Хорошковатый.

«Она была демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя», – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что это был указатель на проспект имени легендарного маршала, который был переименован в рамках декоммунизации.

Согласно законам Украины, принятым после 2014 года, предполагается переименование городов, улиц и других объектов, названных в честь советских государственных деятелей.