Именно так можно назвать происходящее сейчас в Великобритании с девятимесячным малышом, у которого диагностирована неизлечимая наследственная митохондриальная болезнь. Судебная система посчитала, что более гуманно отключить младенца от обеспечивающего ему жизнь оборудования, нежели чем перевозить в США, где есть врачи, готовые продолжить лечение. Судьи вынесли свой страшный приговор, проигнорировав душевный порыв тысяч небезразличных людей, которые собрали 1,2 млн фунтов стерлингов.

В современной Европе принято считать человеческую жизнь абсолютной ценностью, но при этом во многих странах лишение жизни смертельно больных людей, в том числе детей, — эвтаназия — становится печальной реальностью. Сторонники этого подхода называют это триумфом свободы человека, ведь теперь он без оглядки на кого бы то ни было решает, жить ему или умереть. И умереть «достойно», то есть в окружении врачей-гуманистов, которые с доброжелательной улыбкой введут смертельную инъекцию в организм. Как будто это сделает смерть более привлекательной.

Большинство христиан Европы видят в желании людей умирать (активная эвтаназия), избегая трудностей болезни, презрение Божиим даром жизни. Разумеется, речь идет не о том, чтобы отказываться от обезболивания, от паллиативной помощи, возможности которых в наши дни действительно огромны. Но, к сожалению, мнение церквей игнорируется, и выбор в пользу смерти становится нормой жизни. Общество становится соучастником самоубийств, создавая для них комфортные условия в государственных клиниках.

Проблема пассивной эвтаназии возникла в результате такого развития реанимационных технологий, когда искусственно поддерживать дыхание и кровообращение можно годами с надеждой или без надежды на исцеление. Поэтому врачи весьма часто бывают поставлены перед трудным и тяжелым выбором — отключать аппараты жизнеобеспечения или подождать. С одной стороны, человеку, особенно ребенку, нужно дать шанс, с другой — каждый день пребывания в реанимации дорог, количество оборудования ограничено, и перед врачами стоит нелегкий выбор, кто имеет более высокую вероятность выжить. Наверное, ни в одной стране, даже самой богатой, нет материальной возможности для бесконечного содержания в реанимации всех пациентов.

Но случай Чарли Гарда другой. Есть врачи, есть финансовые средства для того, чтобы предпринять попытку его вылечить. Но существует и решение суда, который посчитал, опираясь на мнение английских врачей, что в «лучших интересах ребенка» отключить его от аппарата жизнеобеспечения, ведь дальнейшее лечение будет приносить ему лишь страдания. Последняя инстанция — Европейский суд по правам человека — отказалась принять к рассмотрению жалобу родителей.

Дело Чарли Гарда — это столкновение двух мировоззрений: христианского, которое призывает беречь дар человеческой жизни всеми силами, и гуманистического, для которого смерть предпочтительнее, чем жизнь со страданиями. Последнее умозаключение, вероятно, разделяет меньшинство жителей Великобритании, свидетельство чему — широкие общественные симпатии к семье малыша, готовность помочь материально. Но родители, борясь за жизнь своего ребенка, проигрывают системе.

Нам неизвестно, какую роль во всем этом играет администрация клиники и страховые компании, но важно другое. Почему в XXI веке семья оказывается практически заключенной в стенах клиники, в узких рамках британского и европейского правосудия? Почему родители не могут всеми доступными им средствами бороться за жизнь своего ребенка, ничего не прося от государства? Обещанная гуманистами, «очищенная от религиозных и прочих предрассудков» свобода на практике выливается в ужаснейшее насилие надо совестью родителей.

Мы живем в падшем, пораженном грехом мире, где каждый день погибают и умирают люди. Но это не умаляет нашей дарованной Богом свободы выбирать и защищать жизнь, а не создавать условия для легкой смерти. Маленький Чарли Гард уже победил в том суде, на котором он будет свидетельствовать против тех, кто лишает его пусть даже самого призрачного шанса на сохранение жизни. Лишает, но не лишит.

Автор — руководитель православного медико-просветительского центра «Жизнь», председатель Общероссийской общественной организации «За жизнь и защиту семейный ценностей», настоятель больничного храма св. мч. Вонифатия и духовник сестричества во имя св. преподобномученицы, великой княгини Елисаветы