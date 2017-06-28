Согласно котировкам британской букмекерской конторы William Hill в матче 1/2 финала Кубка конфедераций-2017 между командами Чили и Португалии фаворитом является последняя. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сайт букмекерской конторы.

Коэффициент на выход португальцев в финал составляет 1,67, на выход чилийцев — 2,10.

Матч между сборными Португалии и Чили пройдет в среду в Казани. Уточняется, что в матчах плей-офф командам будет разрешено сделать по четвертой, дополнительной замене в случае, если для определения победителя матча потребуется дополнительное время.