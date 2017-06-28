Заявлениями Соединенных Штатов о химических атаках в Сирии, которые якобы готовятся правительством страны, могут воспользоваться террористы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Краснодаре.

«...Я смотрю за тем, как эксперты анализируют ситуацию вокруг новых сообщений [США] о якобы готовящихся химических атаках. Там эксперты пишут открыто, что очень вероятно, что подобным предупреждением Вашингтона воспользуются экстремисты, которые могут вполне организовать провокацию и всё свалить на сирийскую армию», — сказал Лавров.

В пресс-службе Белого дома ранее заявляли, что правительство Башара Асада в Сирии готовит новую химическую атаку. При этом США не предоставили никаких доказательств этому, но пообещали наказать сирийские власти, если химическая атака состоится.