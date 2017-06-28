Владимир Путин заявил, что результативная работа Службы внешней разведки (СВР) является одной из важнейших гарантий «суверенного развития, безопасности и стабильности России».

«Будем и дальше укреплять, наращивать потенциал разведки, ее технические, оперативные возможности, опираться на опытных профессионалов, готовить молодые кадры», — сказал президент РФ в штаб-квартире СВР, куда он приехал, чтобы поздравить офицеров с праздником 95-летия нелегальной разведки.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал в интервью агентству ТАСС, что ни одна страна мира не обладает тем опытом, который есть у российской разведки. Более того, не каждая страна может позволить себе иметь нелегальную разведывательную службу.