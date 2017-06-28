Установить предельный срок содержания под стражей перед судом предлагает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Об этом омбудсмен заявила на заседании либеральной платформы «Единой России».

«Нам нужно установить предельный срок содержания под стражей перед судом. Сегодня технические возможности это позволяют», — цитирует ее «РИА Новости».

В частности, Москалькова считает, что обвиняемых можно выпускать с электронными браслетами и прибегать к залогам.