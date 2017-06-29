В 2016 году объем находящейся в обращении денежной наличности в России увеличился на 271 млрд рублей, отметил Центробанк в своем годовом отчете. Примечательно, что год назад регулятор, наоборот, фиксировал сокращение количества наличных. Как рассказали «Известиям» в ЦБ, увеличение количества наличных денег сегодня происходит во многих странах мира. Впервые за последние годы выросли и затраты Банка России на организацию денежного оборота, куда входит чеканка монет и печать купюр. Это произошло на фоне роста цен на цинк, сталь и никель.

­В основном за год в стране увеличилось количество находящихся в обращении банкнот (на 264 млрд), а монет – всего на 6,2 млрд.

- Увеличение количества наличных денег в обращении – объективный процесс, характерный не только для нашей страны, но и для множества государств мира, - пояснили "Известиям" в Банке России.

Например, в прошлом году прирост наличной денежной массы в России составил 6,6%, в еврозоне – 3,7%, в США – 6,1%, в Великобритании – 9%. Драйвером данного процесса выступает общее увеличение денежной массы, включающей в себя как наличную, так и безналичную составляющие, указали в ЦБ.

- При этом безналичная денежная масса на протяжении многих лет увеличивалась опережающими темпами, благодаря чему удельный вес наличного компонента в совокупном количестве денег неуклонно снижался, к настоящему моменту стабилизировавшись на уровне около 20%, - подчеркнули в Банке России.

Использование наличных идет на спад: в прошлом году в России около 2/3 объема розничных платежей было совершено с использованием наличных денег, тогда как еще четыре года назад этот показатель превышал 80%. При этом в ЦБ подчеркнули, что не намерены «методами административного давления" достигать целей по снижению наличного денежного оборота.

Увеличение обращения купюр и монет в прошлом году проходило на фоне увеличения затрат ЦБ на его организацию. Если в 2015 году организация наличного денежного оборота обошлась Банку России в 7,6 млрд, то в 2016 – уже в 9,75 млрд. При этом все последние годы ЦБ уменьшал эту графу расходов, сокращая чеканку монет­ и выпуск памятных монет. По оценке экспертов, расходы могли вырасти из-за стоимости материалов и, например, подготовки инфраструктуры ЦБ к выпуску купюр новых номиналом в 2000 и 200 рублей.

- Причина роста издержек в данной ситуации – существенный рост цен на материалы, используемые в производстве банкнот и монет. За прошедший год цены на цинк выросли более чем на 70%, на сталь – более чем на 20%, на никель – на 10%. На 10% подорожал и хлопок, применяемый при производстве бумаги для банкнот, - пояснили в ЦБ.

Расходы Центробанка больше связаны с развитием инфраструктуры, чем с затратами на печатные станки или материалы, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев:

- ЦБ постоянно работает на повышение степени защищенности бумажных купюр, а это стоит денег: требуется новое оборудование, новые материалы. Объективно выпуск новых купюр становится дороже. К тому же ЦБ не всегда равномерно изымает из оборота старые ветхие купюры. В один год они могли изъять меньше ветхих купюр и, соответственно, выпустить меньше новых, что и стало следствием меньших затрат на это. А в другой год могли изъять больше и, соответственно, потратить больше средств на выпуск новых банкнот, - пояснил он.

Рост объема наличного оборота не вызывает опасений у экспертов, поскольку объем безналичных операций увеличивается опережающими темпами.

- Количество активных платежных карт, с использованием которых совершались операции в течение I квартала 2017 года, составило почти 140 млн, что на 7,7% выше аналогичного показателя предыдущего года, - указал главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

За первые три месяца 2017 года с помощью платежных карт россияне совершили 5,1 млрд операций на 12,7 трлн рублей. Объем операций в денежном выражении вырос на 18%, а количество операций выросло на 32%. Это свидетельствует о том, что люди оплачивают безналичными способами все больше операций в розничных точках.