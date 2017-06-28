Международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги АФК «Система» и мобильного оператора МТС (50,03% акций которого принадлежат АФК) в список на пересмотр с возможным понижением. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз рейтингового агентства.

Такое действие связано с арестом 31,76% акций МТС, которые принадлежат АФК и АО «Система-Инвест», в рамках разбирательства по иску «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» на сумму 170,6 млрд рублей.

«Судебный запрет и последующее за ним решение судебного пристава значительно ограничивают способность АФК «Система» контролировать значительную часть своих активов и могут уменьшить поток дивидендов в холдинговую компанию. Обзор по рейтингам, скорее всего, будет завершен, когда Fitch получит больше ясности в отношении финансовых последствий от судебного процесса для АФК «Система» и МТС», — сообщает агентство.

По мнению агентства, значительная часть дополнительных средств МТС может понадобиться для покрытия потенциальных убытков АФК «Система» в рамках судебного процесса.