Кибератака, проведенная 27 июня, нанесла ущерб инфраструктуре компании «Инвитро». Об этом сообщается на ее странице «ВКонтакте».

«Кибератака, которой вчера подверглись крупнейшие компании во всем мире, не обошла «Инвитро» стороной. В данный момент предпринимаются все меры для устранения ущерба, нанесенного нашей инфраструктуре», — отмечается в заявлении.

В результате некоторые процессы пострадали — в частности, увеличено время выдачи результатов анализов. Однако данные клиентов не были захвачены хакерами.

«Мы со всей ответственностью заявляем, что персональные данные наших клиентов не пострадали и не достались злоумышленникам», — заявляют в «Инвитро».

«Инвитро» — российская частная медицинская компания, располагает девятью лабораторными комплексами и сетью более чем из 900 медицинских офисов. Страны присутствия — Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия.