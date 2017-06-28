«Инвитро» заявила об ущербе от кибератаки
Кибератака, проведенная 27 июня, нанесла ущерб инфраструктуре компании «Инвитро». Об этом сообщается на ее странице «ВКонтакте».
«Кибератака, которой вчера подверглись крупнейшие компании во всем мире, не обошла «Инвитро» стороной. В данный момент предпринимаются все меры для устранения ущерба, нанесенного нашей инфраструктуре», — отмечается в заявлении.
В результате некоторые процессы пострадали — в частности, увеличено время выдачи результатов анализов. Однако данные клиентов не были захвачены хакерами.
«Мы со всей ответственностью заявляем, что персональные данные наших клиентов не пострадали и не достались злоумышленникам», — заявляют в «Инвитро».
«Инвитро» — российская частная медицинская компания, располагает девятью лабораторными комплексами и сетью более чем из 900 медицинских офисов. Страны присутствия — Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия.