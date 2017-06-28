В Старомайнском районе Ульяновской области 1 июля состоится VI фестиваль национальной мордовской культуры «Велень Озкс». Традиционным местом праздника является село Базарно-Мордовский Юрткуль.

Как передает 1ul.ru, «Велень Озкс» в переводе с эрзянского означает «Сельское моление», а история возникновения праздника уходит корнями в глубокую языческую древность. Раньше эрзянский народ в этот день обращался к своему языческому божеству Инешкипазу с мольбой «Паз, чангодтъ!» («Бог, помоги!»), прося защитить родное село от злых сил, дать хороший урожай и здоровья всему народу.

Гости фестиваля смогут увидеть обряд зажжения родовой свечи и почитания земляков, поклонение свет кормильцу «Вере-Нишке», попробовать национальную мордовскую кухню.