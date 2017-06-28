Восьмой Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге

В рамках салона представлено около 50 кораблей, катеров и судов из состава Военно-морского флота, Пограничной службы ФСБ России и различных предприятий

28 июня 2017, 20:13 Александра Аникеева