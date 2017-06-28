Восьмой Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге
Новейший сторожевой фрегат «Адмирал Макаров» на VIII Международном военно-морском салоне
Презентация новейшего корабельного морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-МЕ»
Малый ракетный корабль «Серпухов» на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Посетители Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге
В работе салона принимают участие оборонно-промышленные предприятия и делегации из 47 государств
Истребители во время шоу-программы военно-морского салона
В субботу и воскресенье салон смогут посетить все желающие
Посетители осматривают беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Горизонт»
Международный военно-морской салон является одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морских вооружений и судостроения
VIII Международный военно-морской салон продлится до 2 июля 2017 года