Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится на следующей неделе в Гамбурге.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва исходит из того, что контакт Трампа и Путина в Гамбурге состоится и они переговорят по многим вопросам, приводит его слова ТАСС.

Напомним, что 7–8 июля в Гамбурге состоится саммит G20, в котором примут участие главы государств и правительств 20 ведущих развитых держав мира, в том числе Путин и Трамп.