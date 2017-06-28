Президент России Владимир Путин рассказал о попытках иностранных спецслужб оказать влияние на внутренние процессы РФ.

Об этом Путин заявил в ходе своего визита в штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР), куда он прибыл, чтобы поздравить офицеров службы с 95-летием нелегальной разведки.

«Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране. Иностранные спецслужбы ведут деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации внутри России», — заявил президент.

Путин отметил, что зарубежные спецслужбы начали использовать в операциях против РФ новые методы вброса информации и кибератаки. Президент подчеркнул важность деятельности СВР, которая является гарантией российского суверенитета, безопасности и стабильности. Именно поэтому разведка должна наращивать и укреплять свои возможности.