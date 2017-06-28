Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) нанесли визит как минимум 10 сотрудникам «Лаборатории Касперского», проживающим на территории США. Об этом сообщает американская телекомпания NBC.

Согласно источникам, приближенным к делу, представители ФБР задавали вопросы в рамках контрразведывательной операции. Беседы были проведены с жителями как западного, так и восточного побережья. Отмечается, что деятельность «Лаборатории» «уже долгое время представляет особый интерес для американского правительства», предположительно, из-за того, что ее владелец Евгений Касперский имеет тесные связи с российской разведкой, по мнению американских властей. Уточняется, что «Антивирус Касперского» широко используется гражданами США.

Агенты ФБР заверили сотрудников «Лаборатории Касперского», что им не грозит опасность, а цель визита — собрать информацию о работе «Лаборатории».

Уточняется, что бывший помощник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн до назначения на данную должность сотрудничал с российскими компаниями и получил от них более $50 тыс. — в частности, от «Лаборатории Касперского» — более $11 тыс.

Телекомпания приводит сообщение сайта «Лаборатории Касперского» о том, что компания не поддерживает связи с властями какой-либо страны и «никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в мире в попытках осуществления кибершпионажа».