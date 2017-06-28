Выпускники тахтамукайской школы № 1 в Адыгее получили школьные аттестаты на несколько дней позже других школьников из-за скандала с медалью дочери экс-чиновницы, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Выпускники <…> получили документы о среднем общем образовании позже учащихся других школ республики. Отсрочка была связана с ведомственной проверкой, которую минобрнауки Адыгеи проводило по поручению врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что задержка не повлияла на поступление учеников в вузы.

Скандал разгорелся после слов одной из учениц, что ее одноклассница — дочь чиновницы — незаслуженно получила медаль «За особые успехи в учении». После этого минобрнауки и следственный комитет организовали проверку обстоятельств получения «незаслуженной» медали.