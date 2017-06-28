Переход защитника итальянской «Ромы» 26-летнего Костаса Маноласа в «Зенит» находится под угрозой срыва. Футболист выразил недовольство тем, что зарплата в петербургском клубе выплачивается в рублях, и приостановил переговорный процесс.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sportitalia, Манолас не торопится с переходом в «Зенит» в том числе и из-за интереса к нему со стороны лондонского «Челси». Футболист пока не получал официального предложения от «аристократов», но английскому клубу не составит труда выплатить за его трансфер €35 млн, которые хочет выручить руководство «Ромы».

Согласно информации журналиста авторитетного издания Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, в «Зените» разочарованы поведением Маноласа, который ранее практически согласился на переход в петербургский клуб. Напомним, в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые могут заплатить «Роме» за трансфер итальянского защитника около €60 млн и еще €7 млн могут быть перечислены римскому клубу в качестве бонусов.

В сезоне-2016/17 Костас Манолас принял участие в 45 матчах за «Рому» в различных турнирах, отметился двумя результативными передачами и одним забитым мячом.

Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитниками ростовчан Кристианом Нобоа и Александром Ерохиным, а также нападающим Дмитрием Полозом, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.

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