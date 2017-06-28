Россия будет выстраивать отношения с ФРГ на основе учета взаимных интересов и равноправия, без влияния политической конъюнктуры.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на российско-германской конференции городов-партнеров.

«Положительных примеров совместного приложения усилий у нас достаточно. Именно на их основе следует формировать новую, объединительную, ориентированную на перспективу двустороннюю повестку дня, которая не зависела бы от колебаний политической конъюнктуры, стремиться вернуть отношения в русло стратегического партнерства на благо наших граждан, Европы и мира в целом», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что нельзя допустить взаимной неприязни россиян и немцев, поскольку путь взаимного примирения был очень долог.