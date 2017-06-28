В Самарской области прошла акция по очистке водоемов от незаконных орудий лова рыбы. Мероприятия провели активисты ОНФ совместо с властями и экологами.

В список объектов проекта «Волга без сетей» вошли Куйбышевское и Саратовское водохранилища на реке Волга, а также на малые реки Сок, Кривуша, Чапаевка, Большой Кинель, Уса и др. Об этом информирует НИА «Самара».

Все собранные сети, бредни, экраны были сожжены. Только за один лень акции удалось освободить из незаконных орудий лова 85 кг рыбы и 144 рака.