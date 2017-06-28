К концу 2018 года планируется привести в нормативное состояние примерно 85% федеральных дорог по всей стране, сообщил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.

По его словам, на данный момент большое число государственных трасс находится в неплохом состоянии, а к 2018 году планируется увеличить этот показатель.

«На начало 2017 года у нас 71% федеральных дорог соответствует нормативному состоянию. К концу 2017 года эта планка, по нашим планам, должна подняться до 78%, и к концу 2018 года <…> мы должны достичь показателя в 85% соответствия сети», – заявил Астахов он на совещании в Саратове.

В январе 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что количество федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям с 2010 по 2017 годы увеличилось с 39% до 71%.