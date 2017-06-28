Британцы недовольны миграционной политикой правительства. В этом Британское независимое агентство по изучению общественного мнения NatCen видит основную причину выхода Великобритании из Евросоюза.

Результаты опроса, в котором приняли участие около 3 тысяч человек, были представлены в ежегодном докладе центра. Согласно данным, 73% граждан, обеспокоенных наплывом большого количества иностранцев в страну, проголосовали за проведение процедуры Brexit. Также среди проголосовавших «за» много недовольных проводимой политикой государства.

Специалисты агентства предложили воспринимать референдум о выходе из страны за лакмусовую бумажку «проекта ЕС» и глобализации в целом.

Агентство «РИА Новости» приводит данные британского Бюро национальной статистики, согласно которым в Соединенное Королевство иммигрировали 588 тысяч человек по состоянию на декабрь 2016 года, большая часть из них – граждане ЕС, приехавшие на заработки. Также высок процент иммигрантов из Китая и Индии.

За проведение процедуры Brexit проголосовало почти 52% британцев.