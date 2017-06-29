Исследование, проведенное Министерством здравоохранения РФ, показало, что иностранцы стали чаще лечиться в России. Это связано с соотношением цены и качества — медицинские услуги у нас стоят дешевле, чем за рубежом. В 2016 году за платной медицинской помощью обратились 66 414 иностранных граждан, сообщили «Известиям» в ведомстве. В общей сложности зарубежные пациенты сгенерировали денежный поток в государственные и частные медицинские организации на сумму 1,99 млрд рублей. В 2015 году этот объем был равен 650 млн рублей. Темп прироста дохода составил 206%.

Медуслуги, которые оказывают в России иностранным гражданам, в первую очередь привлекают ценой.

— Российские медицинские организации способны предложить пациентам более выгодные соотношения цены и качества, поэтому и являются наиболее конкурентными на рынке медицинского туризма, — сообщили «Известиям» в Минздраве России.

Среди регионов, пациенты из которых приезжают на лечение в России, лидирует Центральная Азия (62%). 32,2% приходится на страны Европы. Остальные медицинские туристы прибывают к нам из стран Юго-Восточной Азии (5,2%) и Африки (0,5%), а также Северной и Южной Америки, Австралии и Океании (0,1%). Наиболее востребованными у зарубежных пациентов в государственных клиниках оказались онкология, офтальмология, кардиология, стоматология, нейрохирургия, травматология и ортопедия.

По частным медучреждениям ситуация немного другая. Здесь лидирующие позиции занимают стоматология, гинекология и репродуктивные технологии.

— В последнее время значительно возросло количество туристов, приезжающих лечить зубы. Особенно это заметно на примере граждан Китая, прибывающих с приграничных с Россией территорий. Они получают качественную медпомощью по меньшей цене, чем у себя на родине, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Что касается репродуктивных технологий, в том числе ЭКО, то их востребованность объясняется тем, что, например, в некоторых странах Западной Европы существуют законодательные запреты либо возрастные ограничения на такую медицинскую помощь.

Доходы российских клиник от лечения иностранных граждан выросли в разы. Согласно анкетированию, которое провел Минздрав среди учреждений, подведомственных ему, ФАНО и ФМБА, в 2016 году за платной медпомощью туда обратились 66 414 иностранных гражданин, из которых 16 тыс. получили высокотехнологичную медицинскую помощь.

— В общей сложности они сгенерировали денежный поток в медицинские организации на сумму 1,99 млрд рублей. В 2015 году было 650 млн рублей. Темп прироста всего за один год составил 206%, — отметили в Минздраве.

Как сообщил «Известиям» президент Российской ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко, исходя из анализа данных, полученных от частных медицинских клиник, в I квартале 2017 года число иностранцев, приехавших в Россию для получения медицинской помощи, увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило около 5,5 тыс. пациентов. Чаще всего едут в Москву, Петербург и центральные регионы России (85% от всех приезжающих).

В настоящее время по поручению президента Владимира Путина Минздрав проводит работу по привлечению иностранных пациентов. Для этого создан проектный офис, который на данном этапе проводит маркетинговые исследования, а также анализирует работу наиболее перспективных медицинских организаций, которые впоследствии войдут в пилотный проект по развитию сферы въездного медицинского туризма.

— Сейчас весь поток иностранных пациентов децентрализован. Ряд медицинских организаций занимается привлечением пациентов, другая часть просто принимает входящий поток. Сервисная составляющая в них неоднородна, отсутствуют единые подходы. Важная часть работы — создание схем маршрутизации потока иностранных пациентов и выработка стандартов для проведения аккредитации на национальном уровне медицинских организаций, принимающих иностранных граждан. Например, в Израиле и США существуют единые стандарты и каждая клиника проходит соответствующую аккредитацию. Минздрав России планирует внедрить подобный механизм, который будет включать перечень рекомендаций, — сообщили «Известиям» в Минздраве.

По данным компании «ВТБ Страхование», общий объем медицинского туризма в мире оценивается в $487 млрд, что составляет более 2% мирового ВВП. В мире сейчас около 10–12 млн медицинских туристов. Среди стран, генерирующих наибольший поток иностранных пациентов, лидируют США, Германия, Испания, Израиль, Таиланд и Южная Корея.