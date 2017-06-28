Брянские депутаты определились с местом для памятника Олегу Брянскому. Монумент установят перед гостиницей «Брянск». Ранее рассматривались такие варианты установки, как въезд в город в Фокинском районе и территория возле цирка.

Автором монумента является заслуженный художник России и скульптор Александр Ромашевский. На данный момент известно, что это будет многофигурная композиция, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Святой князь Олег Брянский построил на свои средства в городе Брянске Петропавловскую обитель. Скончался он строгим подвижником, вероятно, в конце XIII или начале XIV века. Мощи его находятся под спудом в каменном храме обители.