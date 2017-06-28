Москалькова запросила у США документы по делу россиянина Бута
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила документы по делу осужденного в США россиянина Виктора Бута.
Об этом она заявила в среду, 28 июня.
«Мы запросили на прошлой неделе, где-то в середине июня, но нам пока ничего не пришло. Это достаточно длительная процедура: получить документы, перевести их, потому что идут посольскими, дипломатическими каналами», — цитирует ее «РИА Новости».
Омбудсмен добавила, что раньше ноября ответа не ожидает.
Поводом для запроса послужило интервью Бута RT, после которого его могут ожидать неприятные последствия.
Москалькова хочет изучить, куда и на какой режим содержания был переведен россиянин.