Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила документы по делу осужденного в США россиянина Виктора Бута.

Об этом она заявила в среду, 28 июня.

«Мы запросили на прошлой неделе, где-то в середине июня, но нам пока ничего не пришло. Это достаточно длительная процедура: получить документы, перевести их, потому что идут посольскими, дипломатическими каналами», — цитирует ее «РИА Новости».

Омбудсмен добавила, что раньше ноября ответа не ожидает.

Поводом для запроса послужило интервью Бута RT, после которого его могут ожидать неприятные последствия.

Москалькова хочет изучить, куда и на какой режим содержания был переведен россиянин.