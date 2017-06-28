Москва готовит ответные меры на пакет американских санкций, которые были введены в декабре прошлого года. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел», — сообщила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Захаровой, ответ России «будет иметь очень солидную базу проработки». Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что американская сторона осведомлена об этом, «мы им это неоднократно говорили».

Напомним, администрация президента США Барака Обамы ввела ряд санкций против России в декабре 2016 года. Персонами нон грата были объявлены 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско. Был закрыт доступ к загородным дачам постпредства России при ООН в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

Тогда Москва решила воздержаться от ответных мер, передает RT.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил 13 июня 2017 года, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по условиям возврата российской дипломатической собственности в Соединенных Штатах.