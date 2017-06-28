Региональная общественная организация «Новгородский клуб «Экология» обратилась к мэру Великого Новгорода Юрию Бобрышеву и председателю гордумы Владимиру Тимофееву с предложениями по содержанию газонов в городе. По мнению активистов, власти недооценивают роль травы.

Газоны поглощают пыль, излишнюю влагу и токсичные газы, передает «Новгород.ру». Экологи предлагают изучить урбоэкологические практики, которые применяются в Нью-Йорке, Лондоне, Сеуле. По их мнению, достаточно просто ежегодно подсевать местные виды луговых трав и косить там, где это действительно необходимо.

Также Великому Новгороду не хватает нормативных актов о содержании газонов. В качестве примера активисты приводят постановления правительства Москвы.