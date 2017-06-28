Крупный пожар на Новотроицком заводе хромовых соединений в Оренбургской области удалось ликвидировать. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Татьяну Самойлову.

«Пожар полностью потушен в 17:05 по местному времени. Огнем поврежден кабельный туннель на площади 200 кв. м», — сказала Самойлова.

Как отметила пресс-секретарь, пострадавших из-за пожара нет, о возможной опасности загрязнения воздуха не сообщается. Отмечается, что в тушении пожара участвовали 25 человек и девять единиц техники.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона, причина пожара устанавливается, уже начато дознание.

Ранее на место ЧП была направлена передвижная лаборатория экологической службы для замера уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Технологический процесс на заводе приостановлен.