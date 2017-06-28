Британская полиция считает, что в пожаре в лондонском высотном доме Grenfell Tower погибли 80 человек.

Об этом правоохранительные органы заявили в среду, 28 июня.

Скотленд-Ярд продолжает поиски тел погибших и пока предполагает, что в число этих 80 человек входят и погибшие, и пропавшие без вести, сообщает «Газета.ру».

Впрочем, оптимизма на этот счет полиция не высказывает. Несмотря на это, поисковые мероприятия будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли 79 человек.