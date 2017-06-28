Компания «Ингосстрах» покидает украинский рынок. Об этом говорят изменения в уставе, опубликованные на сайте страховщика.

Компания исключила из списка представительств свой офис в Киеве. Обновленный устав опубликован 25 июня.

«За рубежом «Ингосстрах» имеет представительства в следующих населенных пунктах: г. Баку (Азербайджанская Республика), г. Алматы (Республика Казахстан), г. Пекин (Китайская Народная Республика), г. Мумбаи (Республика Индия)», — сказано в измененной версии устава.

Причины покинуть Украину компания пока не комментирует.

В 2015 году «Ингосстрах» продал украинские активы, как сообщалось тогда, из-за поправок в закон о лицензировании, которые грозят лишением лицензии украинским компаниям, контролируемым резидентами из РФ.