Мессенджер Telegram будет занесен в реестр организаторов распространения информации в ближайшее время. Об этом сообщил Роскомнадзор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр», — заявил глава ведомства Александр Жаров.

Ранее глава Telegram Messenger LLP Павел Дуров согласился предоставить все необходимые сведения для внесения в реестр Роскомнадзора. В противном случае доступ к мессенджеру мог быть заблокирован на территории РФ.