Местный промышленно-экономический техникум был уличен Фроловской межрайонной прокуратурой в нарушении бюджетного законодательства.

Во время проверки обнаружили, что образовательному учреждению из федерального и областного бюджета выделили 1,2 млн рублей на проведение работ по приспособлению санитарно-бытовых помещений для нужд инвалидов. Вместе с установкой в общежитии пандуса, автоматических дверей и устранением порога в общежитии заменили часть окон. На работы, которые не входили в перечень обязательных для формирования доступной среды для инвалидов, было потрачено 49 тыс. рублей, сообщает novostivolgograda.ru.

Сейчас на директора Фроловского промышленно-экономического техникума за нецелевое использование бюджетных средств возбужден административный процесс. Комитет финансов оштрафовал руководителя учреждения на 20 тыс. рублей.