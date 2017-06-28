ЦБ РФ продолжает фиксировать случаи заражения российских банков вредоносным ПО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По информации Банка России, в результате атак зафиксированы единичные случаи заражения. Последствия этих инцидентов были устранены в кратчайшие сроки. Однако случаи получения вредоносного файла фиксируются до сих пор», — говорится в сообщении.

Ранее Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ разослал информацию о том, как выявить вирус-шифровальщик и противодействовать ему.

По данный агентства «Интерфакс», наиболее пострадавшим среди российских банков является ХКФ Банк, которому пришлось закрыть отделения и приостановить обслуживание клиентов и проведение банковских операций.

Во вторник была совершена глобальная хакерская атака на IT-системы мировых компаний. Вирус-вымогатель Petya блокирует запуск операционной системы и данные на жестком диске, после чего требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную $300. Основными объектами атаки стали нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании, среди которых российские «Роснефть» и «Башнефть», а также украинские Ощадбанк, Mars, «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго». По данным антивирусной лаборатории ESET, Украине был нанесен наибольший ущерб. Согласно рейтингам, на втором месте среди пострадавших стран — Италия, на третьем — Израиль.