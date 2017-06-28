Окончательное число погибших при пожаре в лондонском 24-этажном доме Grenfell Tower не будет установлено в этом году. На сегодняшний день количество погибших и пропавших без вести возросло до 80 человек. Поиски продлятся до конца года. Об этом сообщила в среду руководитель расследования Скотленд-Ярда Фиона Маккормик.

В 24-этажной башне было 129 квартир. Спастись не удалось никому из жителей 23 квартир, передает RT.

Маккормик рассказала, что расследованию помогают 60 различных компаний.

«Вы не можете представить себе, в насколько трудных условиях приходится работать следователям», — цитирует «РИА Новости» руководителя расследования.

Следствие считает, что около 80 человек либо мертвы, либо печальным образом пропали без вести, и нужно предположить, что они мертвы, добавила Маккормик.

Напомним, пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower в Северном Кенсингтоне произошел в Лондоне 14 июня. По меньшей мере 79 человек погибли и пропали без вести.

Власти Великобритании выделили £5 млн пострадавшим в результате пожара.