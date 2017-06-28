Ряд подмосковных автобусов, курсирующих на дальние расстояния, оборудуют точками Wi-Fi с бесплатным доступом уже в июле 2017 года. Об этом сообщил гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

По его словам, в настоящее время ведется выборка и проработка маршрутов. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», предоставление данной услуги пассажирам перевозчик оплачивать не намерен, в связи с чем возможна сдача в аренду рекламных площадей. Мурашов отметил, что концепция проекта находится на стадии обсуждения.

Доступ к бесплатному Wi-Fi обеспечен для пассажиров на всех видах наземного общественного транспорта, в метро, на МЦК и в «Аэроэкспрессах», а все точки доступа объединены в единую сеть MT_Free.