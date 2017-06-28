Более 173 мирных жителей погибли в результате воздушных и наземных атак сил оппозиции президенту Сирии Башару Асаду во время операции по освобождению Ракки от ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Об этом заявило в среду, 28 июня, управление верховного комиссара ООН по правам человека.

«Согласно данным УВКПЧ ООН, с 1 июня порядка 173 мирных жителей было убито воздушными и наземными ударами. Это очень приблизительные оценки, и реальное количество жертв может быть значительно выше», — цитирует его «РИА Новости».

При этом отмечается, что путей выхода для мирного населения из Ракки нет, а те, кто пытается выбраться самостоятельно или с помощью контрабандистов, рискуют попасть под перекрестный огонь. Всего в городе находятся более 100 тыс. человек.

Более того, в УВКПЧ ООН обвинили курдские отряды оппозиции в похищениях и вербовке детей.