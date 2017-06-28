В Севастополе под одним из жилых домов на улице Новикова-Прибоя нашли карстовую пещеру объемом 700 куб. м. Ее заметили специалисты компании «Инжсервис», которые обследовали коммуникационный тоннель глубокого заложения.

Полость проходит на глубине 5 м. Высота от поверхности земли до «потолка» пещеры — 7 м. Ширина — 6 м, а длина —14 м. Как сообщает ИА «Крыминформ», карстовая полость могла стать причиной обрушения жилого здания.

Случившееся повлияет на дальнейшие изыскательные работы. Это сделает их дороже.

В данный момент проводятся дополнительные работы с учетом найденной полости, которые не были запланированы. Затем стены полости попытаются укрепить.