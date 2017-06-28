Белых медведей в сильную жару в зоопарке Ижевска кормят мороженым собственного производства.

Как сообщили представили зоопарка, медведям не дают обычное мороженое, так как оно вредно для них. Зоотехники и повара готовят специально для животных замороженное молоко или компот. В ход идут также вкусные и полезные яблоки и арбузы, сообщает ИА «Сусанин».

В бассейнах, где обитают белые медведи, постоянно контролируется температура воды. Сейчас в зоопарке Ижевска проживают четверо северных гостей: Думка, Айон, Балу и Забава.