Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин пожаловался на плохое самочувствие в медсанчасть СИЗО. Об этом сообщил представитель пресс-службы УФСИН по Татарстану.

«27 июня следственно-арестованный Роберт Мусин обратился в медицинскую часть следственного изолятора с жалобой на ухудшение самочувствия. Ему была оказана необходимая врачебная помощь. В настоящее время его состояние контролируется», — сказали в пресс-службе.

9 мая Мусин уже обращался за медицинской помощью и через некоторое время был выписан обратно в СИЗО.

16 апреля Роберт Мусин был арестован по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, сотрудники Татфондбанка предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами, с целью получения кредита и хищения денежных средств. Полученные кредитные средства суммой более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций банка. После этого следствие заподозрило Мусина в еще нескольких эпизодах хищения, в том числе в выводе имущества на 310 млн рублей. В результате мошеннических операций Татфондбанк не смог исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе перед ЦБ РФ на сумму более 1 млрд рублей. По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». 3 марта лицензия у Татфондбанка была отозвана. 11 апреля банк был признан банкротом.