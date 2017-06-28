В поселке Усвяты под Псковом задержали более 100 т фруктов и грибов, привезенных из Белоруссии. Их пытались провезти через границу в пяти фурах. При проверке выяснилось, что на груз не имеется ни фитосанитарных сертификатов, ни товарно-транспортных документов.

Как рассказали ИА FlashNord в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, в грузовиках в общей сложности было 60 т свежих яблок и груш и более 40 т свежих грибов.

Выяснилось, что всё это выращено в Польше и Нидерландах — на упаковочных ящиках была соответствующая маркировка.

Решение о дальнейшем использовании груза будет принято в соответствии с российским законодательством.