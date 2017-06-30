Экономия от технологического ценового аудита (ТЦА) проектов РЖД в 2016 году составила 25 млрд рублей, рассказал «Известиям» министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Аудит проходили такие проекты, как БАМ, Транссиб и объекты Азово-Черноморского железнодорожного узла. Сэкономленные средства будут перераспределены на другие цели компании. Впрочем, 25 млрд рублей — это лишь 5% от всей инвестпрограммы РЖД, указывают эксперты. Сэкономить средства удалось, например, за счет использования в новых проектах старых рельсов и оптимизации логистики.

Технологический ценовой аудит всех крупных инвестиционных проектов с государственным участием проводится с 2012 года по указу президента Владимира Путина. Его осуществляют независимые аудиторские компании. Задача — проверить обоснованность проекта и его цели, оптимизировать проектные решения и проконтролировать расходы. Аудит проектов РЖД проходит при участии Экспертного совета при правительстве на площадке Открытого правительства. Технически это выглядит так: компания при намерении потратить на что-либо деньги обсуждает документацию с экспертами, которые указывают на возможности для экономии. Таким образом РЖД удалось сократить расходы на 25 млрд, сообщил «Известиям» Михаил Абызов. По его словам, проверки проходили, в частности, БАМ, Транссиб и объекты Азово-Черноморского железнодорожного узла.

— Также подлежит детальной проверке проектная документация высокоскоростной магистрали Москва–Казань, новый инвестпроект по Северному широтному ходу стоимостью более 250 млрд рублей. Кроме того, сейчас готовятся предложения по реализации инвестпроектов, связанных с развитием инфраструктуры Элегестского угольного месторождения. Все эти проекты будут проходить через технологический ценовой аудит, — рассказал Михаил Абызов.

В экспертном совете при правительстве «Известиям» пояснили, что сэкономленные средства будут перераспределены прежде всего внутри проектов, на которых они и были сэкономлены. Если потребности в дополнительных деньгах на прочих объектах проекта нет, то они могут быть направлены и на другие мероприятия.

— Результаты оптимизации БАМа и Транссиба предполагается использовать для расшивки узких мест и усиления пропускных и провозных способностей — прежде всего в рамках соответствующих полигонов. Такие предложения сделаны и планируются к рассмотрению в течение месяца, — отметили в экспертном совете.

Экономия на объектах РЖД в рамках проверок была, например, за счет применения инструмента так называемых повторяющихся замечаний. Перечень таких замечаний, которые применяются при проверках объектов, сформировали экспертный совет при правительстве и Счетная палата.

— Примеры типовых замечаний — необходимость полного использования срезаемого грунта, возможность использования «старогодных» (бывших в употреблении) рельс повторно, оптимизация транспортной схемы поставки щебня. Применение типовых рекомендаций дает эффект благодаря масштабируемости их применения, — рассказали в Экспертном совете.

Аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов в беседе с «Известиями» указал на то, что 25 млрд рублей — это всего лишь 5% от всей инвестпрограммы РЖД на этот год.

— Если РЖД будет стремиться к экономии по чуть-чуть на всех объектах, то общая сэкономленная сумма может оказаться довольно приличной. 25 млрд рублей — существенные деньги, однако это лишь 5% от всей инвестпрограммы компании. Даже докапитализация РЖД в прошлом году была больше — 61 млрд рублей, — отметил Юминов.

Генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов полагает, что 25 млрд рублей в масштабах РЖД — это слишком мало.

— У РЖД столько разных строек и всего остального, что сэкономить 25 млрд рублей не так сложно. Думаю, на самом деле сэкономить можно еще больше. При выручке 1,5 трлн рублей 25 млрд — небольшая сумма, — заключил Алексей Безбородов.

Инвестпрограмма РЖД на 2017 год составляет порядка 495 млрд рублей. Недавно глава компании Олег Белозеров заявил, что она может быть увеличена до 510 млрд рублей.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.