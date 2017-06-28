Полиция и Следственный комитет (СК) по Ставропольскому краю ведут поиск мужчины, облившего в Буденновске девушек кислотой, сообщили в СК.

В ходе расследования происшествия от 23 июня, когда сообщалось, что неизвестный облил кислотой двух девушек 15 и 16 лет, выяснилось, что ранее 20 июня преступник облил кислотой еще одну девушку.

Как уточнили в СК, молодой человек подошел к 15-летней девушке на одной из улиц в городе Буденновске и беспричинно облил ее жидкостью, причинив химические ожоги левой руки и лица.

Все пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). В настоящее время ведутся поиски преступника. За информацию о нападавшем объявлено вознаграждение в 500 тыс. рублей.