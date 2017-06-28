Президент США Дональд Трамп принял приглашение своего французского коллеги Эммануэля Макрона на парад в честь Дня взятия Бастили, который отмечается 14 июля. Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Приглашение Трампа приурочено ко столетию с момента вступления США в Первую мировую войну.

В честь этой даты «американские солдаты примут участие в параде вместе с представителями вооруженных сил Франции».