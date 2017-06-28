Председатель следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин рассказал о снижении преступности в России на 14%.

Информацию об этом распространила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В целом по России также отмечается снижение числа преступлений (на 14%)», — заявил Бастрыкин на совещании с руководителями следственных органов по центральному федеральному округу (ЦФО)

При этом в самом ЦФО преступность за пять месяцев 2017 года снизилась на 16% и составила 194 тыс. преступлений.