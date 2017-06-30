«Гадкий я 3» (6+)

Режиссер: Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон

В очередной части популярного анимационного фильма подобревший Грю живет вместе с Люси и тремя приемными дочками. Как и прежде, их окружают уморительные миньоны, постоянно попадающие в комичные ситуации. Но многодетному суперагенту не суждено насладиться размеренной жизнью…

«Синяя бездна» (16+)

Режиссер: Йоханнес Робертс, в ролях: Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура

Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются на погружение в морские глубины. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Единственный выход из смертельной ловушки — всплывать сквозь толщу воды, кишащей свирепыми хищниками.

Концерт группы «Аквариум»

Коллектив Бориса Гребенщикова отпразднует 45-летие выступлением в парке «Красная Пресня». Помимо кумиров русского рока, на сцену поднимутся основатель ирландской группы Pugwash Томас Уолш, исполнители ирландского фолка Flook, а также американцы Cotton Mather.

30 июня, 17.00, парк «Красная Пресня»

«Усадьба Jazz» (18+)

В первый день июля в Архангельском выступят более 20 коллективов из России, США, Великобритании, Израиля, Грузии, Норвегии, Польши. На аллеях парка для гостей сыграют лучшие московские уличные музыканты. Ключевым событием музыкального фестиваля станет первый в Москве концерт израильской актрисы и певицы Эстер Рада (Ester Rada).

1 июля, 13.00, Государственный музей-усадьба «Архангельское»

«Ложь во спасение» (16+)

Режиссер Глеб Панфилов поставил спектакль по мотивам драмы А. Касоны «Деревья умирают стоя». Мастер изменил название и дописал несколько сцен, усилив мелодраматическую составляющую. В центре сюжета — престарелая супружеская пара. Их единственный внук переехал в Канаду. Чтобы утешить супругу, беспрестанно ожидающую вестей от внука, муж начинает присылать ей фальшивые письма. Опасаясь, что его ложь во спасение будет раскрыта, сеньор Бальбоа заходит слишком далеко…

30 июня, 19.00, «Ленком»

«Механика любви» (16+)

Спектакль режиссера Юрия Кравеца поставлен по футуристической пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг», повествующей о создании идеального мужчины. Оказывается, зачастую счастье можно обрести далеко не с тем человеком, который «сидит у нас в голове»...

1 июля, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова, Новая сцена

«Сережа» (16+)

Режиссер Кирилл Вытоптов объединил в спектакле два рассказа А.П. Чехова — «Учитель словесности» и «Страх», дав возможность своему герою Сергею Васильевичу Никитину, учителю словесности, перейти из одной истории в другую и рассказать о собственном взрослении. В главной роли — Никита Ефремов.

1 июля, 14.00, Московский театр «Современник»

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» (12+)

В рамках фестиваля «Сезон Станиславского. Летний фестиваль губернских театров» пройдет показ постановки знаменитой пьесы Пьера Бомарше, осуществленной труппой Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова (режиссер — Александр Славутский). На пути к счастью Фигаро проживает поистине безумный день, в котором радостное ожидание предстоящей свадьбы сменяется сомнениями в верности возлюбленной, предательством покровителя и необходимостью бороться за право любить и быть любимым.

2 июля, 19.00, Московский Губернский театр

«1900» (12+)

Олег Меньшиков и Галина Дубовская поставили спектакль о гениальном пианисте. У него никогда не было документов, гражданства, даже нормального имени, однако он провел жизнь, полную путешествий, приключений, встреч и, главное, музыки. Эта история — о таланте, дружбе, выборе жизненного и творческого пути.

2 июля, 19.00, Театр имени Ермоловой, Основная сцена

«Антонио Гауди. Барселона» (0+)

Первая российская выставка великого каталонского архитектора. Творчество мастера периода конца XIX — начала XX века представлено более чем 150 экспонатами, среди которых чертежи и макеты зданий, прижизненные фотографии, а также предметы интерьера и декора, созданные под его руководством.

До 10 сентября, Филиал Московского музея современного искусства на Петровке

«Мистерия буфф» (0+)

Крупнейшая за последние четверть века ретроспектива Аристарха Лентулова. После целого ряда экспозиций, представляющих творчество сооснователя объединения «Бубновый валет» в ряду работ современников, ценители русского авангарда наконец получили возможность проследить сольную эволюцию стиля Лентулова. Около 250 работ из Третьяковской галереи, Русского музея, «Бахрушинки», региональных музеев и частных коллекций отражают не только художественный путь Лентулова, но историю российской живописи в целом.

До 28 августа, Театральный музей имени А.А. Бахрушина