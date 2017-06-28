Судебные приставы города Курска совместно с сотрудниками УГИБДД, службой судебных приставов и дорожного управления провели мероприятия по выявлению должников среди автомобилистов. В результате пять человек лишились своих транспортных средств.

Для поиска должников сотрудники ведомств использовали современный комплекс фотовидеофиксации КРИС. Он позволяет найти именно те автомобили, владельцы которых не уплатили налоги, штрафы или иные виды взысканий. За четыре часа удалось задержать 43 транспортных средства, с владельцев удержано 77 тыс. рублей. Оплачивать на месте не захотели пятеро автомобилистов. Их машины арестовали приставы. Если владельцы не оплатят задолженности, то арестованные автомобили отправятся на реализацию, сообщает KurskCity.ru.

С должниками сотрудники службы судебных приставов и ГИБДД проводили разъяснительные беседы о штрафах, которые несет за собой неоплаченный долг. Рассказали и о возможности административного ареста на срок до 15 суток. Сейчас подобные рейдовые мероприятия собираются проводить еженедельно.