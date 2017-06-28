Если Павел Дуров предоставит все необходимые сведения о Telegram, то мессенджер будет внесен в реестр распространения информации. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Если набор сведений, который необходим для внесения в реестр организаторов распространения информации по тем ссылкам, которые Павел Дуров в своем сообщении привел, достаточен, то есть все пять идентификаторов имеются, то мы, очевидно, внесем Telegram в реестр организаторов распространения информации», — приводит слова Жарова агентство «Интерфакс».

Глава ведомства отметил, что приветствует позицию Дурова и «не будет заниматься бюрократией».

«Теперь надо понять, все ли идентификаторы по тем ссылкам, которые в своем сообщении он привел, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации, имеются», — добавил Жаров.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров согласился внести мессенджер в реестр Роскомнадзора. О своем решении Дуров сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». До этого администрация Telegram отказывалась вести диалог с ведомством.